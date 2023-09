Bobingen

vor 55 Min.

Hätte der tödliche Radunfall in der Wertachstraße verhindert werden können?

An dieser Einmündung in Bobingen starb am vergangenen Mittwoch ein Rennradfahrer.

Plus In der Bobinger Wertachstraße gab es am Mittwoch einen tödlichen Radunfall. Dass es dort gefährlich werden kann, ist seit Längerem bekannt.

Von Elmar Knöchel Artikel anhören Shape

In Bobingen kam es am vergangenen Mittwoch an der Einmündung der Lechallee in die Wertachstraße zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 73-jähriger Rennradler befuhr den dortigen Gehweg, der auch für Radfahrer zur Benutzung freigegeben ist, stadtauswärts Richtung Krankenhaus. An der Einmündung der Lechallee wurde er von einem Kleintransporter eines 57-jährigen Mannes erfasst und tödlich verletzt. Die Unfallstelle gab in der Vergangenheit immer wieder Anlass zu Diskussionen.

Die Unfallstelle gab schon früher Anlass zu Diskussionen

Dort ist erhebliches Konfliktpotenzial vorhanden. An der Einmündung ist für Fahrzeuge aus der Lechallee ein Stoppschild zu beachten. Doch der gesamte Einmündungsbereich ist unübersichtlich. Parkende Fahrzeuge und eine hohe Hecke an einer Straßenseite behindern die Sicht. Der dortige Gehweg ist für Radfahrer freigegeben und darf in beiden Richtungen befahren werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen