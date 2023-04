Bobingen

17:15 Uhr

Hallenbad wird geschlossen: Das Bobinger Aquamarin ist Geschichte

Plus Nun ist es beschlossen: Das Bobinger Hallenbad Aquamarin wird geschlossen. Eine Sanierung ist nicht mehr wirtschaftlich. Ein kleiner Hoffnungsschimmer bleibt jedoch.

Von Elmar Knöchel

Kurz nach 20 Uhr am Dienstag wurden die Befürchtungen zur traurigen Gewissheit. Im Bobinger Hallenbad werden für immer die Lichter ausgehen. Nachdem es bisher immer wieder die Hoffnung gegeben hatte, dass man das beliebte Bad noch einige Jahre weiterbetreiben könnte, hatte die vor ein paar Tagen bekanntgewordene Kostenschätzung zum Investitionsbedarf alle Träume zunichtegemacht.

Eine Sanierung des Bobinger Bades ist nicht mehr wirtschaftlich

In seltener Einmütigkeit hatten die Stadträte anerkennen müssen, dass es einfach keine wirtschaftliche Möglichkeit mehr gebe, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Und so wird mit dem Ende der diesjährigen Hallenbadsaison, am 30. April, in Bobingen eine Ära zu Ende gehen. Das Anfang der 1970er Jahre gebaute Bad sei einfach nicht mehr zu retten, lautete die bittere Erkenntnis. Zuvor hatte Bobingens Stadtbaumeister Rainer Thierbach die Historie der diskutierten Maßnahmen noch einmal ins Gedächtnis gerufen. Bereits seit 2008 hatte es demnach Überlegungen gegeben, wie die Zukunft des Bades gestaltet hätte werden können.

