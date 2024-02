Handball: Bobingen siegt im Derby gegen Königsbrunn

In der Neuauflage des Nachbarschaftsderbys gegen den BHC Königsbrunn behält der TSV Bobingen in der Bezirksoberliga mit 36:28 die Oberhand.

Wie meistens bei den Treffen der Handballer aus den Nachbarstädten Bobingen und Königsbrunn ging es wieder ordentlich zur Sache. Das Spiel war von Anfang an kampfbetont und es wurde mit viel körperlichem Einsatz agiert. Technische Kabinettstückchen sah man eher wenige. Das Spiel war temporeich, aber mit vielen technischen Fehlern auf beiden Seiten gespickt.

Kampfbetontes Derby zwischen Bobingen und Königsbrunn

Dabei waren beide Mannschaften zu Beginn absolut gleichwertig. Keine konnte sich einen wirklichen Vorsprung herausspielen. Zwar hatten die Bobinger mehr Chancen, vor allem über die Außen, scheiterten aber immer wieder am guten Königsbrunner Torhüter Robin Schneeberger. Der BHC aus Königsbrunn hatte in der Summe weniger Torgelegenheiten, nutzte diese aber konsequenter. So blieb der Spielstand lange ausgeglichen. Zum Ende der ersten Halbzeit verschärften dann aber die Bobinger das Tempo und die Gäste hatten Mühe, das schnellere Spiel mitzugehen. So spielte sich der Gastgeber bis zum Pausenpfiff einen Drei-Tore-Vorsprung heraus (16:13).

Dass Handballspieler hart im Nehmen sind, zeigte Mitte des ersten Durchgangs eindrucksvoll der Königsbrunner Max Striedelmeyer. Er kam mit einem ausgerenkten Finger vom Spielfeld. Noch an der Außenlinie wurde der Finger von einem zufällig anwesenden Mediziner aus dem Gästeblock wieder eingerenkt. Nach einer kurzen Behandlung mit Eis und einem Tapeverband stand Striedelmeyer in der zweiten Hälfte wieder auf der Platte.

Bobingen zwingt Königsbrunn mit viel Tempo in die Knie

Nachdem die Gäste aus Königsbrunn zum Ende des ersten Durchgangs körperlich etwas abgebaut hatten, präsentierten sie sich zu Beginn von Halbzeit zwei wieder erholt. Lange konnten sie den Drei-Tore-Rückstand halten. Dann zeigten sich aber wieder die Auswirkungen des sehr temporeichen Bobinger Spiels. Ab der 40. Spielminute kamen die Gastgeber immer wieder mit schnellen Gegenstößen durch. Der bis dahin gute Abwehrverbund des BHC geriet ins Wanken, die Angriffe waren nicht mehr so effektiv. So gelang es dem TSV Bobingen langsam aber stetig davonzuziehen. Der Vorsprung der Gastgeber wuchs an und betrug zum Schluss acht Tore (36:28). Letztlich ein verdienter Sieg, der vor allem durch das enorme Tempo im Spiel zustande kam. Hätte der TSV Bobingen nicht viele gute Torchancen liegen gelassen, hätte das Ergebnis sogar noch höher ausfallen können. Doch auch der BHC hatte noch einige gute Chancen. Die Effektivität nahm aber mit Fortdauer des Spiels ab und auch die Bobinger Torhüter kamen immer besser in die Partie.

TSV Bobingen: Lukas Huber, Sebastian Lenz, Jonas Vogt, Leonard Naumann, Jonas Stadlmair, Niklas Geirhos, Thomas Pillmayr, Tobias Schaflitzl, Maximilian Wagner, Benedikt Arlt, Moritz Müller, Florian Winkler, Benjamin Schüll, Thomas Gebauer

BHC Königsbrunn 09: Tobias Böhm, Marco Berger, Robin Schneeberger, Matthias Frodl, Max Striedelmeyer, Janis Wineck, Dominik Neuberger, Lukas Alber, Christoph Deuschl, Nils Spörhase, David Riedl, Maximilian Herzog, Thomas Huber, Samuel Schießl