Handgranate bei Wohnungsräumung endeckt

Bei einer Wohnungsräumung in Bobingen ist am Dienstagnachmittag, 25. März, eine zunächst echt aussehende Handgranate entdeckt worden. Die Polizei wurde informiert und beauftragte eine Fachfirma, die den Fund abtransportieren sollte. Die Experten konnten schnell Entwarnung geben: Es handelte sich lediglich um eine Übungsgranate. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit, so die Polizei. (AZ)

