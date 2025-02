Endlich wieder Internet

Jetzt funktioniert es wieder. Eine Woche lang mussten zahlreiche Bobingerinnen und Bobinger nicht nur auf das Internet verzichten. Laut dem Anbieter Vodafone konnten 56 Haushalte wegen einer Einschränkung im Glasfaserkabelnetz auch Kabel-TV und Festnetz-Telefonie nicht oder nicht in der gewohnten Qualität nutzen. Betroffen war das Gebiet um Edith-Stein-Straße und Lechallee. Grund war laut Konzernsprecher Volker Petendorf ein Anbindungsfehler. Mit einer Tiefbau-Reparatur sollte der in Ordnung gebracht werden, was aber zunächst scheiterte. Nun ist alles wieder in Ordnung. Eine Woche, von Mittwoch bis Mittwoch, dauerte die Störung an.

Am Donnerstag teilte Petendorf auf Nachfrage unserer Redaktion mit: „Unser örtlicher Dienstleister hat uns zurückgemeldet, dass er den Fehler beheben konnte und das Netz jetzt wieder störungsfrei ist.“ Behoben worden sei der Fehler am Mittwochnachmittag. Durch Fernmessungen sei bestätigt worden, dass jetzt alle Netzelemente wieder sauber arbeiten und die 56 betroffenen Kunden in Bobingen wieder Kabel TV, Breitband-Internet und Festnetz-Telefonie nutzen können. (mjk)