Wo in Bobingen der Schuh drückt

Plus Unsere Leser haben ihre Heimatorte beurteilt. In Bobingen gibt es gute Noten für Einkaufsmöglichkeiten und die Lebensqualität vor Ort. Handlungsbedarf sehen viele beim Verkehr.

Von Maximilian Czysz

Jeden Abend dasselbe Bild: Zwischen der B17 und dem Kreisverkehr an der östlichen Stadtgrenze staut sich der Verkehr. Schuld daran ist die Baustelle zwischen Bobingen und Inningen. Auch wenn die Bauarbeiten laut Plan in dieser Woche abgeschlossen sein sollen – die Verkehrsbelastung bleibt ein Dauerthema in der Stadt.

