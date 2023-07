"Herausragende Erfolge" der Bobinger Sportler

Insgesamt 67 Sportlerinnen und Sportler wurden in der Bobinger Singoldhalle für ihre Leistungen in den letzten vier Jahren ausgezeichnet. Dabei gab es zahlreiche Erfolge zu feiern.

In entspannter Atmosphäre mit Musik und Brotzeit nahm Bobingens Bürgermeister Klaus Förster die Sportlerehrungen in Bobingen vor. Rund 120 Sportlerinnen und Sportler, Betreuende, Trainerinnen und Trainer sowie Angehörige waren gekommen, um "ihre Stars" gebührend zu feiern. Die Ehrenmedaille der Stadt Bobingen gibt es in den Ausführungen Gold, Silber und Bronze.

Bronze steht dabei für Erfolge auf schwäbischer Ebene. Bei Silber sind es herausragende Leistungen auf bayerischer Bühne. Gold gibt es für Deutsche-, Europa- und Weltmeisterschaften. Sichtlich stolz zeigte sich der Bobinger Bürgermeister über die Erfolge, die von Bobingerinnen und Bobingern in den letzten vier Jahren eingefahren worden waren. Die Ehrung begann mit einer Gedenkminute. Denn einer der zu ehrenden Sportler, Walter Frey, der im Jahr 2019 mit der Mannschaft der Auerhahnschützen Reinhartshausen Schwäbischer Mannschaftsmeister im Luftpistolenschießen geworden war, war im August 2021 gestorben.

Danach ging es mit der Verleihung der Medaillen los. Dabei war es dem Bobinger Stadtoberhaupt ein Anliegen, nicht nur die Erfolge der Athletinnen und Athleten zu würdigen, sondern auch auf die Leistungen und den Einsatz der vielen ehrenamtlichen Helfenden einzugehen. "Ohne die Unterstützung von ihnen, liebe Trainerinnen und Trainer, genauso wie die Betreuenden, wären solche Spitzenleistungen nicht möglich", sagte Förster. Einen speziellen Dank richtete er natürlich zusätzlich an die Eltern der vielen jungen Sporttreibenden.

Für die insgesamt 67 Auszuzeichnenden gab es 30-mal Bronze, 22-mal Silber und 15-mal Gold.

Es gab herausragende Erfolge der Sportler aus Bobingen., wie zum Beispiel Tanja Wolf vom TSV Bobingen. Sie wurde im Jahr 2019 Vize-Europameisterin im Shorinji Kempo und sorgte damit für eine Sensation. Sie war die erste deutsche Sportlerin, die bei einer EM in dieser Sportart auf dem Treppchen stand. Eine großartige Leistung konnte auch Olaf Elsner, ebenfalls vom TSV Bobingen, erzielen. Er wurde Deutscher Meister im Kurzbahnschwimmen in den Disziplinen 50 Meter Schmetterling und 50 Meter Lagen in der Altersklasse 50. Zusätzlich hält Elsner den Deutschen Rekord über 50 Meter Schmetterling.

Ebenfalls Gold gab es für Zümara Yazici, die ihren Sport Taekwando mittlerweile beim TSV Dachau ausübt. Die Bobingerin errang bislang diverse Medaillen bei deutschen und internationalen Meisterschaften. Seit 2020 ist sie Mitglied der deutschen Nationalmannschaft der Taekwando-Kämpferinnen. Am Ende der Ehrung wandte sich Bürgermeister Förster noch einmal an alle Sportlerinnen und Sportler: "Das sind herausragende Erfolge, die wir gerne honorieren. Schließlich betreiben sie damit alle nicht nur Werbung für den Sport, sondern auch für die Stadt Bobingen, deren Farben sie deutschlandweit und sogar international vertreten."

