Herber Rückschlag für den TSV Bobingen

Eine Niederlage die weh tut. Mit 1:4 unterliegt der TSV Bobingen im Abstiegskampf in Olching. Wieder einmal waren es zu viele Fehler, die sich das Team erlaubte.

Es war ein gebrauchter Nachmittag für die Elf von Spielertrainer Christopher Detke und Sebastian Jeschek. Dabei erwiesen sich die Bobinger als gute Gäste und verteilten gleich zu Spielbeginn zwei Gastgeschenke. Durch individuelle Fehler in der Abwehr kam Olching zunächst in der sechsten Spielminute zum 1:0 durch Leon Heinzelmair. Nur weitere sechs Minuten später ein erneuter Abwehrfehler und Florian Obermeier stellte auf 2:0 (12.). Das war ein denkbar schlechter Auftakt für die vom Abstieg bedrohten Gäste, die aus diesem Spiel unbedingt drei Punkte mitnehmen wollten. Nach dem zweiten Tor agierten die Spieler aus der Münchner Vorstadt passiver und überließen dem TSV weitgehend das Mittelfeld. So kam es, dass die Detke-Elf in der ersten Halbzeit im Mittelfeld zwar optisch überlegen erschien, aber das Manko der gesamten Saison war auch in diesem Spiel wiederzuerkennen.

Bobingen im Angriff wieder einmal zu harmlos

Es fehlten wieder einmal die überlegten und zielgerichteten Aktionen nach vorn. So war ein Weitschuss von Nicolas Prestel, der knapp über die Querlatte strich, die einzig nennenswerte Gelegenheit in der ersten Hälfte. Immerhin hatte sich die Abwehr stabilisiert und Olching kam ebenfalls kaum noch zu Torchancen. Trotzdem musste Bobingens Torhüter Laurin Sommer immer wieder eingreifen. In der 39. Minute gab es dann wieder einmal Arbeit für die Bobinger Physiotherapeutin. In einem Laufduell mit einem Abwehrspieler kam Manuel Hampp zu Fall und blieb verletzt liegen. Die erste Diagnose vom Spielfeldrand: Verdacht auf Rippenbruch. Damit verlängert sich die Bobinger Verletztenliste wieder und der Kader schmilzt merklich zusammen. Für den verletzten Manuel Hampp kam der Torjäger der Bobinger U23, Florian Kohler.

Symptomatisch für die Bobinger Offensive. Umringt von vielen Abwehrspielern hat Paul Simler (blaues Trikot) auch gegen einen klein gewachsenen Torhüter keine Chance zum Kopfball zu kommen. Foto: Elmar Knöchel

Bis zur Halbzeit tat sich danach wenig und es ging mit dem 0:2 aus Bobinger Sicht in die Kabine. Dort blieb dann zu Beginn der zweiten Halbzeit der unglücklich agierende Matteo Ligorati und Spielertrainer Detke griff selbst ins Geschehen ein. Doch anstatt eines Bobinger Sturmlaufes zum Anschlusstreffer, sahen die mitgereisten Gästefans einen SC Olching, der wesentlich aktiver war und das Gästetor mehr und mehr bedrängte.

Olching zu Beginn der zweiten Halbzeit klar besser

Das Spiel der Blau-Weißen blieb fehleranfällig, mit vielen Ballverlusten und Fehlpässen. Torwart Sommer musste ein ums andere Mal alles aufbieten, um den dritten Treffer der Gastgeber zu verhindern. Aber es kam schließlich, wie es kommen musste. Wieder offenbarte die Bobinger Abwehr Schwächen und der SC Olching konnte den dritten Treffer durch Ferenc Ambrus setzen (64.). Erst danach zeigte sich das Team um Kapitän Simler wieder wacher und versuchte noch einmal, einen Schlussspurt anzuziehen. Mehr und mehr wurde der junge Florian Kohler im Sturmzentrum gesucht. Allerdings kam zunächst nichts Zählbares heraus. In der 68. Minute jedoch verwertete der U23-Torjäger einen weiten und hohen Ball mit dem Hinterkopf in bester Uwe Seeler-Manier zum Anschlusstreffer zum 1:3. Somit erzielte er endlich seinen ersten Landesligatreffer.

War wieder einer der aktivsten im Spiel nach vorn. Spielte aber kleider auch viele schlampige Pässe: Berkay Akgün (blaues Trikot). Foto: Elmar Knöchel

Doch das sollte der einzige Lichtblick aus Bobinger Sicht an diesem Nachmittag in Olching bleiben. Das Team mühte sich zwar, auch noch zu einem zweiten Tor zu kommen, aber viele Aktionen waren überhastet und ungenau. Schließlich gelang den Olchingern in der letzten Minute der Nachspielzeit noch das 4:1. Ehrlicherweise war der Olchinger Sieg, auch in der Höhe, verdient. In der Verfassung, in der sich der TSV Bobingen in Olching präsentierte, dürfte der Abstieg kaum noch zu verhindern sein.

Lesen Sie dazu auch

TSV Bobingen Laurin Sommer (Tor), Michael Zedelmeier, Filip Klingelhöfer (Enrico Goller 87.), Nicolas Prestel, Elias Ruf, Luis Müller, Matteo Ligorati (Christopher Detke 46.), Paul Simler, Arian Zabeli (Sandro Burghard 58.), Manuel Hampp (Florian Kohler 38.), Berkay Akgün Tore 1:0 Leon Heinzlmaair (6.), 2:0 Florian Obermeier (12.), 3:0 Ferenc Armbrus (64.), 3:1 Florian Kohler (68.), 4:1 Niklas Uhle 90 + 4.) Zuschauer 70 Schiedsrichterin Paulina Koch