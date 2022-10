Hier entsteht der Strom für die Hälfte der Bobinger Haushalte

Im Süden des Bobinger Solarparks geht eine neue Anlage in Betrieb, die Strom für das regionale Netz erzeugt.

Der neue Anlagenteil des Solarparks im Süden von Bobingen wurde jetzt offiziell in Betrieb genommen. Er hat eine maximale Leistung von 5,4 Megawatt und wurde von den Lechwerken (LEW) im Auftrag der Genossenschaft LEW Bürger-Energie errichtet.

Die Anlage steht südlich vom ersten 2013 von LEW ebenfalls für die Genossenschaft LEW Bürger-Energie errichteten Anlagenteil. Dieser hat eine Leistung von 5,8 Megawatt. Ein dritter Teil soll laut Mitteilung der LEW Anfang des kommenden Jahres in Betrieb gehen. Der gesamte Solarpark in Bobingen wird mehr als 12,4 Megawatt Leistung zur Verfügung stellen. Der vor Ort erzeugte Strom wird in das regionale Stromnetz eingespeist.

Große Resonanz auf den Solarpark für Bobingen

Der Solarpark auf dem Gelände zwischen der Südspange der Bahnlinien Richtung Schwabmünchen und Oberottmarshausen deckt rein rechnerisch etwa den jährlichen Strombedarf der Hälfte der Bobinger Haushalte. Laut LEW sei die Resonanz bei Bürgern groß gewesen. Innerhalb weniger Wochen hätten sich viele Interessierte sowie weitere Mitglieder der LEW-Bürger-Energie-Genossenschaft dazu entschieden, in die Anlage zu investieren. Insgesamt wurden mehr als zwei Millionen Euro über die LEW Bürger-Energie gezeichnet. Die Zahl der Mitglieder der Genossenschaft sei um fast zehn Prozent auf mehr als 1700 gewachsen.

LEW-Vorstand Dietrich Gemmel betont den Wert solcher Projekte: "Die aktuelle Energiekrise zeigt eindringlich, wie entscheidend der zügige Ausbau erneuerbarer Energien ist. Dieses Ziel müssen wir fest im Fokus behalten." Die Inbetriebnahme des neuen Anlagenteils in Bobingen sei ein konkreter Beitrag zum Gelingen der Energiewende vor Ort. Bobingens Bürgermeister Klaus Förster sagt: "Klimaneutrale Stromerzeugung vor Ort ist die Basis unserer künftigen Energieversorgung. Hier in Bobingen sind wir schon ein großes Stück vorangekommen, der große Solarpark vor den Toren unserer Stadt trägt hier zu einem erheblichen Teil bei."

Schafe als Rasenmäher

In Bobingen hat die LEW nach eigener Mitteilung ein umfangreiches Pflegekonzept entwickelt, mit dem ökologisch wertvolle Flächen entstehen. "Wir denken Klimaschutz und Artenschutz bei der Umsetzung aller Projekte, an denen wir beteiligt sind, zusammen", sagt LEW-Projektleiterin Sigrid del Rio. Ein Kernelement des Konzeptes ist die Mahd mit Schafherden. Hier arbeitet LEW mit Schäfern aus der Region zusammen. Die Wiesen werden so besonders schonend gepflegt. Eine Blumenwiese mit heimischem Saatgut soll darüber hinaus dafür sorgen, dass sich eine ursprüngliche Flora entwickelt. Zum Konzept gehören auch Streuobstwiesen mit alten Obstsorten sowie Blühstreifen und Hecken mit heimischen Sträuchern. (AZ)

