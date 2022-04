Bobingen

vor 33 Min.

Himmlische Momente und eine Frühlingsshow

Plus Was kulturell in den nächsten Wochen in Bobingen geboten ist, zeigt eine kleine Aufstellung.

Von Anja Fischer

Lockerungen in den Corona-Regelungen bedeuten vor allem eines: Der Kulturbetrieb mit Veranstaltungen und Konzerten kann langsam wieder starten.

