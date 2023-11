Bobingen

Hinter den Kulissen der Polizei: So läuft ein Tag auf der Dienststelle ab

Plus Die Polizeidienststelle für die Städte Königsbrunn und Bobingen ist rund um die Uhr besetzt.Dienstgruppenleiter Michael Ammer berichtet aus seinem Alltag.

Von Elmar Knöchel

Es ist ein normaler Wochentag in der Polizeiinspektion in Bobingen. Polizeihauptkommissar Michael Ammer sitzt an seinem Arbeitsplatz. Der ist eine Mischung aus Schreibtisch und Kommandozentrale. Computerbildschirme zeigen das aktuelle Einsatzgeschehen. Routine ist angesagt. Ein Autofahrer meldet, dass Jugendliche einen Ball in sein Auto geschossen und dieses beschädigt hätten. Ammer hält den Vorfall digital fest und nimmt per Funk Kontakt mit einer Streifenbesatzung in der Nähe auf, um sie zum Unfallort zu schicken.

Michael Ammer ist seit 1997 bei der Polizei. Sein Praktikum hatte er 1999 bei der Bobinger Dienststelle absolviert. Über die Polizeiinspektion Augsburg-Mitte kehrte er nach Bobingen zurück.

