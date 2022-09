Hochstraße halbseitig gesperrt

Die Hochstraße in Bobingen wird am Freitag halbseitig gesperrt.

Wegen Schäden in der Asphaltdeckschicht der Hochstraße müssen auf Höhe des Fußgängerüberwegs nahe der Kirche Sanierungsarbeiten durchgeführt werden. In diesem Bereich wird die Hochstraße ab Freitag ganztägig in Fahrtrichtung Nord gesperrt sein.

Fahrzeuge in Richtung Süden werden über die Gegenverkehrsspur an die Ampel geleitet. Fahrzeuge, die die Hochstraße in Richtung Norden nutzen wollen, werden ab dem Kirchplatz über die Bahnhofstraße, Rathausstraße und Pestalozzistraße zur Hochstraße umgeleitet. Voraussichtlich kann die Hochstraße am Freitagabend wieder in beide Richtungen für den Verkehr freigegeben werden. (AZ)