Hochwertiges E-Bike in Bobingen gestohlen

Nachts wurde in Bobingen ein hochwertiges E-Bike trotz Schloss gestohlen.

In der Nacht auf Samstag wurde aus dem Hinterhof der „City Bar“ in der Hochstraße in Bobingen ein hochwertiges E-Bike gestohlen. Es war laut Polizei an einen Fahrradständer gesperrt. Das schwarz-rote Mountainbike der Marke Bulls hat einen Wert von rund 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegen. (AZ)