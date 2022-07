Hoechster Straße in Bobingen bekommt einen Radweg

Viele Kinder und Jugendliche sind auf der Hoechster Straße in Bobingen auf dem Weg zum Sportplatz und dem Feuerwehrgebäude. Höchste Zeit, die Sicherheit zu verbessern.

Die Hoechster Straße in Bobingen wird gerade von Kindern und Jugendlichen viel befahren. Vorwiegend mit dem Fahrrad steuern diese das Sportgelände des TSV Bobingen und die Feuerwehr an. Das birgt Gefahren.

Denn die Hoechster Straße wird, durch ihre Breite und die fehlende Bebauung, nicht von jedem als innerörtliche Straße wahrgenommen. In der Folge werde daher oft schneller als die erlaubten 50 Stundenkilometer gefahren. In Verbindung mit der Unübersichtlichkeit, hauptsächlich an den Ausfahrten vom Sportgelände, führte das in der Vergangenheit immer wieder zu gefährlichen Situationen. Das soll sich jetzt ändern.

Im Bobinger Bauausschuss wurde der Bau eines kombinierten Geh- und Radweges an der Hoechster Straße beschlossen. Beginnen soll dieser am Kreisverkehr in der Krumbacher Straße und auf der östlichen Seite entlang der Hoechster Straße bis zum südlichen Ende des Sportplatzes gehen.

Querungshilfen sollen für mehr Sicherheit sorgen

Kurz vor der Einfahrt in die Michael-Schäffler-Straße wird eine Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer den Gefahrenpunkt entschärfen. Eine weitere Querungshilfe ist am südlichen Ende des Geh- und Radweges vorgesehen, um dadurch auf sichere Art und Weise den weiterführenden Gehweg auf der westlichen Straße erreichen zu können. Da im Bereich der beiden Spielfelder des TSV Bobingen die Breite der Fläche nicht ausreicht, werde es nötig, die dortigen Ballfangzäune um rund 2,70 Meter nach hinten zu versetzen, um die nötige Wegbreite gewährleisten zu können.

Geschätzte Kosten für den Radweg steigen drastisch

Eine Kostenschätzung aus dem Jahr 2020 ließ Baukosten von rund 200.000 Euro erwarten. Nach neuesten Berechnungen dürften die Kosten bei rund 340.000 Euro liegen. Gleichzeitig soll in dem Bereich auch eine moderne LED-Straßenbeleuchtung installiert werden. Allerdings könne diese nicht mit einer Bewegungssteuerung versehen werden, da die Straße ebenfalls mit ausgeleuchtet werden soll.

