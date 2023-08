Holetschek im Gespräch mit Pflegern: Das muss sich für Pflegekräfte ändern

Gesundheitsminister Holetschek spricht in Bobingen mit Pflegekräften aus der Region. Die Probleme sind groß. Ist das derzeitige System am Ende?

Staatsminister Klaus Holetschek war nach Bobingen gekommen, um mit Pflegekräften über die aktuellen Probleme und mögliche Lösungen zu sprechen. Angesichts der Lage in der Pflege sagte Holetschek: "Pflege wird zu einer Schicksalsfrage für unsere Gesellschaft. Wir stehen eigentlich schon vor der Wand." Es würde zwar eine Vielzahl von möglichen Lösungen diskutiert und einige Initiativen seien schon gestartet worden. "Faktisch sind wir aber nicht weitergekommen", so Holetschek.

Pflegedienst-Chefin: "Es geht um das Überleben der Betriebe"

Die Nöte der Pflegedienste und der Mitarbeitenden sind breit gefächert. Das wurde durch die Aussagen der anwesenden Pflegerinnen und Pfleger sowie der Vertreterinnen von Pflegediensten deutlich. Luljeta Avijaj, Geschäftsführerin eines ambulanten Pflegedienstes, brachte es auf den Punkt: "Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem es um das Überleben der Betriebe geht." Es müsse zuallererst mehr Geld in das System. Denn die privaten Pflegedienste könnten kaum noch wirtschaftlich arbeiten. Die Folge sei, dass viele Dienste mittlerweile keine neuen Patienten mehr aufnehmen könnten. Was natürlich zulasten der pflegenden Angehörigen ginge. Gleichzeitig kämpften die Unternehmen mit den steigenden Lohnkosten. Diese könnten nicht mehr an die Leistungsempfänger weitergegeben werden.

"Pflege muss bezahlbar bleiben. Die Leistungen sollten sich an den Bedürfnissen, nicht am Geldbeutel orientieren", sagte die Pflegedienstleiterin. Um die Pflegekräfte finanziell besser zu stellen, brauche es Steuerentlastungen beim Gehalt. Dazu gehöre ein anderes System bei der Abrechnung. Statt durchgeführte Leistungen abzurechnen, sollte ein zeitbasierten System greifen. Nötig sei eine bessere Kommunikation der unterschiedlichen Akteure. "Die Pflegedienste werden mehr und mehr zur Feuerwehr in der Versorgung." Avijai berichtete von Fällen, in denen Menschen in desolatem Zustand zum Wochenende aus dem Krankenhaus entlassen worden seien, ohne dass jemand davon wusste. "Ein hilfsbedürftiger Mann hatte nicht einmal einen Wohnungsschlüssel bei seiner Entlassung. Wir wurden von Nachbarn verständigt, dass er hilflos vor seiner Wohnung steht."

Klaus Holtschek sieht Notwenigkeit einer großen Pflegereform

Holetschek erklärte, dass es viele Probleme gebe, die nur durch eine große Pflegereform gelöst werden könnten. "Was bisher in Berlin passiert ist, ist praktisch nichts. Die Sozialsysteme stehen vor der Insolvenz." Dabei würden viele Lösungsvorschläge diskutiert. Die Politik müsse nun aber endlich vom Diskutieren zum Handeln übergehen. Es brauche Steuerbefreiungen für Gehaltsteile. Dazu müssten Möglichkeiten geschaffen werden, um Pflegekräften bezahlbaren Wohnraum anzubieten, genauso wie Möglichkeiten zur Kinderbetreuung.

Zur Entlastung der Pflegenden, expliziert der vielen pflegenden Angehörigen, bräuchte es einen effektiven Bürokratieabbau. "Man darf nicht vergessen, dass rund 80 Prozent der pflegebedürftigen Menschen zu Hause von Angehörigen gepflegt werden. Ohne die würde das System sofort zusammenbrechen." Es bräuchte flexiblere Lösungen bei den Angeboten in der Kurzzeitpflege, um die Angehörigen zu entlasten. Wenn die Belastung zu hoch werde, würden die Angehörigen am Ende selber krank. "Das jetzige System ist auf Kante genäht. Es fehlt an allen Ecken und Enden", gab der Bayerische Gesundheitsminister zu.

Regina Weinkamm, Leiterin der Bobinger Sozialstation, sah weitere Probleme. "Es geht nicht in erster Linie um die Bezahlung." Ein Faktor sei die Arbeitsbelastung der Pflegekräfte. Es bräuchte mehr Flexibilität in der Dienstplanung, um besser auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden einzugehen. Vordringlich sei die planbare Freizeit. "Wenn man ständig in seiner Freizeit angerufen wird, um bei Notfällen einzuspringen, führt das zu Frustrationen." Dazu brauche es mehr Personal und flexiblere Systeme. Die Arbeitsbelastung müsse reduziert werden. Schließlich arbeite man mit Menschen, die unterschiedliche Bedürfnisse hätten.

Bürokratieabbau geht zu langsam

Hier stimmte Carolina Trautner, Landtagsabgeordnete der CSU, zu. Sie hätte immer wieder berichtet bekommen, dass die physischen und psychischen Belastungen hoch seien. Das führe dazu, dass viele Auszubildende in Pflegeberufen nach der Ausbildung einen anderen Beruf ergreifen würden. Momentan würden die Zahlen von jungen Menschen, die eine Ausbildung in der Pflege beginnen, sogar sinken. So könne der Personalmangel nicht behoben werden. Es gehe vieles einfach zu langsam. Aber es seien dicke Bretter zu bohren. Vor allem müsste mehr Geld ins System. Das sei nicht von heute auf morgen zu schaffen. Allerdings gehe der Bürokratieabbau viel zu langsam. Schließlich koste weniger Bürokratie nichts, sondern würde die Kosten sogar senken, sagte Trautner.

Zum Dank für die offenen Worte gab es von der Ortsvorsitzenden der Bobinger CSU, Miriam Streit-Zach, einen Präsentkorb für Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Foto: Elmar Knöchel

Auch in Dinkelscherben war Holetschek diese Woche zu Besuch. Im Seniorenheim machte er sich ein Bild von dem, was in den vergangenen Jahren, insbesondere durch großen ehrenamtlichen Einsatz des Fördervereins entstanden ist. Dieser gründete sich, als das Heim vor wenigen Jahren akut von der Schließung bedroht war. Holetschek trat dem Verein spontan bei.