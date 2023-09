Hund bringt Radfahrer zu Fall

Ein 39-Jähriger hat sich beim Sturz leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Leicht verletzt wurde ein 39-jähriger Radfahrer am Sonntag, als er gegen 14.15 Uhr die Badstraße in westliche Richtung befuhr. Eine 52-jährige Frau stand zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Hund am linken Straßenrand. Als das Tier den Radfahrer erblickte, rannte es unvermittelt auf die Fahrbahn. Der Radfahrer musste stark bremsen und stürzte dabei. Dabei zog er sich Prellungen und Schürfwunden zu. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 zu melden. (AZ)