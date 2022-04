Bobingen

11:30 Uhr

Hundertjährige erzählt von ihren Erinnerungen an die Ukraine

Gemeinsam mit Bobingens Bürgermeister Klaus Förster erinnert sich Erna Ziebert an ihrem hundertsten Geburtstag an ihre Zeit in der Ukraine.

Plus Erna Ziebert aus Bobingen feiert ihren hundertsten Geburtstag. Dabei blickt sie auf ihre Kindheit und die vielen schwierigen Jahre in der Ukraine zurück.

Von Sebastian Ridder

Lächelnd empfängt Erna Ziebert zusammen mit ihrer Urenkelin den Bobinger Bürgermeister in ihrem Zimmer des Altenheims. Klaus Förster besucht die Dame aus einem ganz besonderen Anlass: ihrem hundertsten Geburtstag. Dass sie mal so alt wird, hat Erna Ziebert nicht erwartet. "Ich habe in meinem Leben viel arbeiten müssen und das merke ich nun im Alter", sagt die gebürtige Ukrainerin. Die Knie schmerzen, das Gehen fällt schwer, Sehen und Hören kann sie ich auch nicht mehr so gut. Trotz allem freut sich Ziebert auf die anstehende Geburtstagsfeier am Nachmittag.

