Im Bobinger Kulturbeutel stecken viele Überraschungen für Kinder

Plus Die Stadt Bobingen will Kindern einen Zugang zu Kultur ermöglichen und zugleich Begeisterung für die eigene Heimatstadt wecken.

Bereits seit 2014 erhalten alle Drittklässler der Bobinger Grundschulen Ende September den "Bobinger Kulturbeutel". Einen Kulturbeutel im doppelten Sinn: Zum einen kann der Beutel auf Reisen zur Aufbewahrung von Hygieneartikeln zur Körperkultur genutzt werden, zum anderen steckt der "Bobinger Kulturbeutel" voller Kulturgutscheine zu unterschiedlichsten Veranstaltungen in der Stadt. In diesem Jahr gilt dafür das Motto "Kultur & Klima".