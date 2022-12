Im Bobinger Winterwald gibt es ein Geheimnis zu entdecken

Mit dem Sternenweg kann jeder einen besonderen Christbaum suchen und eigenen Schmuck aufhängen.

Der Sternenweg, mit dem man sich auf die Suche nach dem Weihnachtsbaum machen kann, ist eine schöne Tradition in der Siedlung geworden. Maria Badtke und Elisabeth Schott von der Gymnastikabteilung des SSV Bobingen haben ihn schon in den vergangenen Jahren mit Erfolg angeboten.

Startpunkt ist der Parkplatz beim Vereinsheim des SSV Bobingen. Das Besondere: Um den Weg zu finden, brauchen die Teilnehmer eine gute Taschenlampe, denn kleine Sterne aus Reflektoren, die an den Bäumen angebracht sind, weisen den Weg. „Man findet ihn also nur im Dunkeln, denn dann leuchten die Sterne, wenn sie von der Taschenlampe angestrahlt werden“, erklärt Elisabeth Schott. Einige Hundert solcher Blinklichter haben sie und ihr Mann gemeinsam an den Bäumen angebracht, um den Weg genau zu markieren. Revierförster Max Greiter ist eingeweiht, alle Lichter werden am Ende der Aktion wieder abgenommen.

Kreuz und quer durch den Bobinger Winterwald

Je nach dem Alter der Kinder kann man etwa ein bis zwei Stunden dem Weg kreuz und quer durch den Wald folgen. Er ist nicht kinderwagentauglich und alle Kinder sollten schon gut zu Fuß sein. Selbstverständlich ist in der angegebenen Zeit eine kleine Verschnaufpause beim Weihnachtsbaum schon eingeplant. Dieser stellt das Ziel des Sternenweges dar. Schon ist er mit einigen Kugeln und Strohsternen geschmückt. „Wir freuen uns aber, wenn jeder, der den Baum besucht hat, selbst etwas hinterlässt. Kinder dürfen dafür gerne Weihnachtsschmuck basteln“, sagt Elisabeth Schott. Im vergangenen Jahr sei der Baum am Ende übervoll gewesen, das habe wunderbar ausgesehen. Der Platz lädt zudem zu einer kleinen Pause ein, denn auf die Wanderer wartet dort eine kleine Weihnachtsmannfigur mit einer Geschichte zum Vorlesen. Den Rückweg zum Parkplatz erleuchten dann ebenfalls wieder die Sterne.

Wer nach dem Weg ein Bild der Kinder und deren Namen vor dem Weihnachtsbaum an die Mailadresse sternenweg.urkunde@gmail.com schickt, kann für seine Kinder auch eine Teilnahme-Urkunde zum Ausdrucken erhalten. Der Sternenweg bleibt bis zum Dreikönigstag bestehen, danach wird die Strecke abgebaut.