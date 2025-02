Im Laurentiushaus wird es lustig

Zum Pfarrfasching lädt die Pfarreiengemeinschaft Bobingen am Samstag, 22. Februar, um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 23. Februar, um 15 Uhr ein. Im Laurentiushaus sorgen zahlreiche Gruppierungen aus der Pfarrei für zwei lustige Stunden mit Sketchen, Gesängen, Tänzen und Parodien rund um das Pfarreileben. Auch für eine kleine Bewirtung ist gesorgt. Helfer vom Frauenbund, Kolping, Jungkolping und dem Pfarrgemeinderat sorgen dafür, dass die Veranstaltung stattfinden kann. (anja)

Kartenvorverkauf

Karten sind am Samstag, 8. Februar, von 17 bis 19 Uhr und am Sonntag, 9. Februar, von 10 bis 12 Uhr im Pfarrbüro St. Felizitas. erhältlich. Danach können Karten direkt zu den Öffnungszeiten im Pfarrbüro oder an der Abendkasse erworben werden. Der Kartenpreis beträgt acht Euro und fünf Euro für Kinder unter 14 Jahren. Einlass ist jeweils 30 Minuten vor Beginn der Veranstaltungen. (anja)