Im Vorstand des Gewerbevereins Bobingen gibt es neue Gesichter

Im Bobinger Gewerbeverein tut sich etwas im Vorstand. Wer die Neuen sind und was sie vorhaben.

Lange Monate schon war der Posten des Ersten Vorsitzenden beim Gewerbeverein Bobingen vakant. Nun wurde er neu besetzt. Rainer Naumann, bisher Zweiter Vorsitzender, übernahm in Abwesenheit den freien Platz - vorerst für ein Jahr. Dann soll der bei der Jahreshauptversammlung frisch als neuer Zweiter Vorsitzender in das Führungsteam gewählte Maximilian Böhm nachrücken. Dieser erklärte das ungewöhnliche Arrangement: "Ich möchte mich gerne einbringen, aber in so einer Position war ich noch nie", meinte Böhm offen. So habe er um ein Jahr Einarbeitungszeit gebeten. Für dieses Jahr habe sich Rainer Naumann noch einmal bereit erklärt, die Vereinsführung zu übernehmen. "Wie und mit welchen Ideen ich mich dann mehr einbringen kann, wird sich in einem Jahr zeigen", versprach Böhm.

Auch sonst hat sich im Vorstand einiges getan. Kassenwart Wolfgang Mahr, Schriftführerin Ulrike Claar-Burkhard und die beiden Beisitzer Stefan Menhofer und Georg Kaufmann schieden aus. Neu gewählt wurden Ronald Werner (Schriftführer), Jens Streitwieser (Kassenwart) und die Beisitzer Horst Armbruster jun., Ivana Heider, André Heuck, Thomas Ludwig, Bernd Deutschenbaur und Michael Böhm.

Ganz wichtig war es dem neuen Zweiten Vorsitzenden Maximilian Böhm, der für den erkrankten Rainer Naumann die Sitzungsleitung übernahm, an die ausscheidenden Vorstandsmitglieder ein großes Dankeschön auszusprechen. "Ich habe aber schon gemerkt, wenn irgendwo Hilfe gebraucht wird, sind hier alle schnell dabei und helfen mit", betonte er.

Gewerbeverein Bobingen begrüßt Wirtschaftsförderin

Bobingens Dritter Bürgermeister Michael Ammer stellte die Bedeutung des Bobinger Gewerbes für die Stadt heraus. "Das hat über die Fraktionsgrenzen hinaus einen hohen Stellenwert", erklärte er. Das Gewerbe solle sich nach Möglichkeit weiterentwickeln, florieren und wachsen. Jeder Betrieb, der aufgebe oder abwandere sei ein herber Verlust, den es mit allen Mitteln zu verhindern gelte. Um das zu verhindern, habe die Gemeindeverwaltung auch eine neue Stelle der hauptamtlichen Wirtschaftsförderin geschaffen, die zum 1. Mai besetzt werde.

Eine Stelle, die der Gewerbeverein sehr begrüßte. Ronald Werner, der die Zukunftspläne des Vereins bekannt gab, erklärte, in manche Planungen habe man sich bisher als Gewerbetreibende nicht richtig einbezogen gefühlt. Hier wünsche man sich künftig mehr Kommunikation, gerade im Vorfeld von wichtigen Entscheidungen, um den Standpunkt der Gewerbetreibenden darlegen zu können. "Das würde ich mir persönlich wünschen", so Werner. Er sei sich sicher, dass man damit gemeinsam mehr bewirken könne.

Sie sind aus dem Vorstand des Gewerbevereins Bobingen ausgeschieden: (von links) Stefan Menhofer, Ulrike Claar-Burkhard, Wolfgang Mahr und Georg Kaufmann. Foto: Anja Fischer

Viele Pläne der Gewerbetreibenden konnten in den vergangenen Jahren nicht durchgeführt werden. Trotzdem war gerade in der Adventszeit viel los: die Sternchenaktion, der Bobinger Wunschbaum und die Stiefelaktion in der Innenstadt waren Angebote für die Kunden und sollen auch in diesem Jahr wieder organisiert werden. "Das sind alles Aktionen mit einem sozialen Aspekt, die sind uns ganz besonders wichtig", betonte Werner. Für 2023 ist dann eine Bobinger Messe geplant. Allerdings nicht im Frühjahr, sondern parallel zum Bobinger Volksfest. Hier erhoffen sich Gewerbeverein und Stadt Synergieeffekte.

Rupert Sirch von der gleichnamigen Gärtnerei hatte am Ende noch einen Vorschlag für die Homepage des Gewerbevereins: eine Stellenbörse, bei der Gewerbetreibende kostenlos nach Mitarbeitern suchen können.