Im Wandel geborgen: Horizonte geben ein Konzert in St. Felizitas

Chor und Band Horizonte wollen am Sonntag in der Bobinger Pfarrkirche St. Felizitas mit einem Konzert ein Erlebnis zum Ende des Kirchenjahres und zur Vorbereitung auf den nahen Advent schaffen.

"Im Wandel geborgen" heißt das Konzert von Chor und Band Horizonte am Sonntag, 20. November, um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Felizitas in Bobingen. Mit Texten, Musik und Bildern klingen dort die verschiedenen Herausforderungen des Lebens an.

Chorleiter Matthias Ferber, der ein Lied dazu komponiert und die vorgetragenen Texte geschrieben hat, sagt: "Auch Erwachsene haben die Erfahrungen der vergangenen Jahre gebeutelt und durchgeschüttelt: Unsere Lebensgewissheiten sind zerbrechlich, von außen können uns grundstürzende Veränderungen wie Corona, Krieg oder wirtschaftliche Verwerfungen treffen." Diesen Wandel könne man selbst nicht gestalten, sondern werde von ihm getroffen. Das verunsichert die Menschen. Auch die Chorarbeit selbst hatte mit Lockdowns und schweren Auflagen zu kämpfen. Chorleitung und Sänger wurden herausgefordert – und durften dabei selbst die Erfahrung des Zusammenhalts und des Getragenseins machen.

Der Titel des Horizonte-Konzerts ist "Im Wandel geborgen"

Das hintergründige Thema des Konzerts "Im Wandel geboren", greift diese Erfahrungen von Ohnmacht oder Unsicherheit auf. Texte und symbolische Bildprojektionen erzählen dabei von Brüchen, Bruchstücken und Bruchkanten. "Bisweilen kann ein Wechsel der Blickrichtung oder eine Veränderung des Standpunktes aus den einzelnen Teilen aber auch wieder etwas Ganzes werden lassen", sagt Matthias Ferber. Auch das Konzert ist so aufgebaut: Durch drei "Kreise" zu den Stichworten Wandel, Zuversicht und Dankbarkeit bewegen sich Musik und Worte auf den Zielgedanken, die Geborgenheit, zu. "Bei allen Instabilitäten und Verunsicherungen sind wir immer zugleich geborgen in Gottes Freundlichkeit", sagt der Chorleiter.

Ein Lied wird uraufgeführt

Neben den ausgewählten und zum Teil selbst geschriebenen Liedstücken aus dem Liedgut des "Neuen geistlichen Liedes" zeigen Bildprojektionen von Thomas Heubeck symbolisch den Weg vom Bruchstück zum Teil eines großen Ganzen und zeichnen den Weg von der Unsicherheit hin zu Dankbarkeit und Gottvertrauen nach. Eines der neuen Horizonte-Lieder ist zudem eine Uraufführung. Das Konzert wird in etwa eine Stunde dauern, der Eintritt ist frei. Spenden für die Chorarbeit sind erbeten.