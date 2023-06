Im zweiten Anlauf schafft die Bobinger U 23 den Aufstieg in die Kreisklasse

Mit einem 2:1 nach Verlängerung im Relegationsspiel gegen den SV Erlingen, dem Zweiten der A-Klasse Nord-West, ist den jungen Bobingern nach heißem Kampf der Aufstieg in die Kreisklasse gelungen.

Zumindest in der ersten Halbzeit war das Relegationsspiel zwischen der U 23 des TSV Bobingen und der ersten Mannschaft des SV Erlingen ein technisch hochwertiges und sehr intensives A-Klassenspiel. Vor über 500 Zuschauern auf der Sportanlage in Affing erspielten sich die jungen Bobinger eine optische Überlegenheit. Erlingen stand etwas tiefer und ließ den Gegner erst einmal kommen. Die Taktik klappte erst einmal nicht. Denn bereits in den ersten zehn Minuten hatten die Männer aus Bobingen zwei gute Torgelegenheiten, brachten den Ball allerdings nicht im Gehäuse unter.

Danach begann das Spiel ausgeglichener zu werden. Dann, in der 18. Spielminute, die kalte Dusche für Bobingen. Erlingens Fabian Wolf brachte von der linken Seite eine Traumflanke nach innen und Simon Schachert konnte nahezu freistehend aus rund zwölf Metern den Ball volley ins Tor bugsieren. Mit dem ersten wirklichen Angriff machte Erlingen das 1:0. Doch die Freude währte nur bis zur 26. Minute. Nach einem weiten Ball aus dem Bobinger Mittelfeld düpierte Bobingens Jonas Macht seinen Erlinger Gegenspieler Labrik Makshana und konnte zum 1:1 ausgleichen. Danach gab es auf beiden Seiten nur wenige Chancen. Die beste hatte in der 43. Minute der Erlinger Jan Blochum. Nach einem Bobinger Abwehrfehler lief er alleine auf Torwart Roman Förg zu. Er entschied sich für einen eleganten Lupfer, der aber das Tor verfehlte. Zur Pause stand das Unentschieden.

Heißer Kampf um den Aufstieg in die Kreisklasse

Die zweite Hälfte begann mit einer Großchance für Bobingen. Doch Thomas Daniel blieb an einem Erlinger Abwehrbein hängen. Das Spiel verflachte mehr und mehr. Keine Mannschaft wollte den entscheidenden Fehler machen. Ab Mitte der zweiten Halbzeit begann das intensive Match Wirkung zu zeigen. Vor allem die jungen Bobinger bekamen Probleme und einige Spieler hatten bereits ab der 75. Spielminute mit Krämpfen zu kämpfen. Trotzdem blieb es beim 1:1. Auch Erlingens Trainer erkannte die Probleme des Gegners und sagte in der Pause vor der Verlängerung: "Die können nicht mehr. Die laufen wir jetzt kaputt". Doch anscheinend hatte das Bobinger Betreuerteam ein paar Tropfen Zaubertrank in den Pausentee gemischt. Die Bobinger zeigten sich wieder frischer. Die erste Hälfte der Verlängerung brachte keine hundertprozentigen Chancen und verlief eher ereignislos. Zu Beginn der zweiten Hälfte der Verlängerung passierte es dann: Nicolas Prestel setzte sich in der Mitte durch und brachte den Ball nach außen. Die folgende Flanke verwandelte Andreas Treupel (108. Minute) sicher. Erlingen brauchte etwas, um sich von dem Schock zu erholen. Dann versuchten sie noch einmal, sich aufzubäumen. Doch letztlich spielte der TSV Bobingen den knappen Vorsprung clever über die Zeit.