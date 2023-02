In Bobingen beginnt das große Sparen

Plus Um das Haushaltsdefizit zu verringern, müssen städtische Vorhaben geprüft werden. Auch die Bobinger Bürger könnten die Geldnot der Stadt bald in ihrem Geldbeutel spüren.

Mit sorgenvoller Miene führte Bobingens Stadtkämmerer Stefan Thiele in die Haushaltsberatungen im Werk- und Betriebsausschuss ein. Möglichkeiten zur Verringerung des Defizits im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt der Stadt müssten geprüft werden. Das träfe genauso auf die Finanzplanung der Stadtwerke zu.