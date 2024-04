Bobingen

vor 16 Min.

In Bobingen erklingen im Kindergarten Glöckchen und Klanghölzer

Musikpädagogin Angelika Jekic begeistert in Bobingen die Kinder der Eichhörnchen-Gruppe.

Plus Egal, wie vermögend die Eltern sind: Jedes Kind soll im Kindergarten Arche Noah in Bobingen in den Genuss musikalischer Früherziehung kommen.

Von Anja Fischer

Schon ganz erwartungsvoll sind die Kinder im Kindergarten Arche Noah in Bobingen. Immer wieder gehen die Blicke sehnsüchtig Richtung Tür. Dann endlich treffen die Musikpädagoginnen Angelika Jekic und Verena Albertshauser ein. Der Musikunterricht geht los und die Kinder sind ab der ersten Minute mit Begeisterung dabei.

Glöckchen klingen, Klanghölzer schlagen, die Kinder sprechen im Takt dazu. Später wird unter der Anleitung von Musikpädagogin Jekic gesungen, dazu bewegen sich die Kinder mit bunten Tüchern oder formen mit den Händen Figuren. Da macht es auch nichts, wenn ein schüchternes Kind nicht allein vor der Gruppe sprechen will und der Musikpädagogin den Text lieber ins Ohr flüstert. Auf seine Weise kann jedes Kind am Musikunterricht teilnehmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen