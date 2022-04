In Bobingen gibt es Volksmusik traditionell und mit heißen Rhythmen

Plus Endlich wieder live und auf der Bühne. Das war sowohl für die Musiker als auch für das Publikum beim Fest der Wirtshausmusik in Bobingen ein lange vermisstes Erlebnis.

Mit traditioneller Volksmusik gemischt mit kubanischen Rhythmen begann ein außergewöhnlicher Abend in der Bobinger Singoldhalle. Das Publikum wurde von Anfang an eingebunden.