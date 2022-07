Bobinger Stadträte kritisieren Chef der Wertachklinik und Bürgermeister

Nicht nur das Aus der Geburtsklinik sorgt für Ärger: Bobingens Bürgermeister und der Klinikchef der Wertachkliniken mussten sich im Stadtrat unangenehmen Fragen stellen.

Das Aus für die Geburtshilfe in Bobingen und die Präsentation zur Zukunft der Wertachkliniken in Schwabmünchen wird von der Bobinger SPD sehr kritisch gesehen. Die Informationen dazu seien zu spät weitergegeben worden, hieß es in der jüngsten Stadtratssitzung. Während in Schwabmünchen schon zu dem Thema beraten worden sei, habe man in Bobingen noch nicht einmal das entsprechende Gutachten in Händen gehabt, bemängelte SPD-Stadtrat Helmut Jesske. Er beklagte auch mangelnde Strategien: Einerseits was die Wiederbelebung der Bobinger Geburtshilfe betreffe, andererseits fehlten ihm Vorschläge, wie es mit der Nutzung der Immobilie in Bobingen nach der Schließung des Krankenhauses weitergehen soll.

Wie geht es mit der Wertachklinik in Bobingen weiter?

Während bei der Präsentation der Zukunftsgutachten für die Wertachkliniken am Dienstag bereits Überlegungen für Schwabmünchen vorgestellt worden seien, hätte es für Bobingen nichts Derartiges gegeben. Für ihn unverständlich sei auch, dass die Schließung der Bobinger Geburtenstation nicht einmal erwähnt worden war. Einige Bobinger Stadträte hätten davon erst am nächsten Tag aus der Zeitung oder dem Rundfunk erfahren. Außerdem bemängelte der SPD-Stadtrat Jesske, dass keinerlei Konzept erkennbar sei, wo ein neuer Standort liegen könne. Auch Stadtrat Franz Handschuh (FBU) beschwerte sich über mangelnde Transparenz im Bobinger Stadtrat. Zuvor hatte Klinikchef Martin Gösele über die Schließung der Geburtshilfe in Bobingen berichtet.

