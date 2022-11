In Bobingen schaut auf dem Weihnachtsmarkt das Christkind vorbei

Etwas kleiner als gewohnt findet der Bobinger Christkindlmarkt heuer statt. Das Christkindl-Postamt wird es wieder geben und auch der Nikolaus kommt.

Ein wenig kleiner als gewohnt, ein wenig schnuckeliger vielleicht, kommt in diesem Jahr der Bobinger Christkindlmarkt daher. Rund um den beleuchteten Weihnachtsbaum in der Mitte des Rathausplatzes finden 22 Buden ihren Platz, bestückt mit den wunderbaren Weihnachtsdingen und köstlichsten Leckereien, die die kleine Stadt zu bieten hat. Der Bobinger Christkindlmarkt öffnet traditionell am ersten Adventwochenende, diesmal vom 24. bis 27. November 2022, von Donnerstag bis Samstag jeweils von 17 bis 21 Uhr, und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr.

Christkind nimmt die Wünsche der Kinder persönlich entgegen

Einen ganz besonderen Platz wird wieder das Christkindl-Postamt einnehmen, in dem Kinder ihre geheimen Weihnachtswünsche direkt dem Christkind vortragen können. Unterstützt wird diese Aktion in diesem Jahr von der Kolpingsfamilie Bobingen, die eigens das Christkind hat einfliegen lassen. Das Christkindl-Postamt sei Freitag, Samstag und Sonntag zu den Marktzeiten geöffnet, erklärt Horst Armbruster jun., der sich zusammen mit Bernd Deutschenbaur für den Gewerbeverein Bobingen für die Organisation verantwortlich zeigt.

"Wir freuen uns wirklich, in diesem Jahr wieder einen Christkindlesmarkt zu haben", sagen die beiden. Auch wenn es im Vorfeld etwas schwierig gewesen sei: Einige langjährige Standbetreiber haben die Corona-Zeit nicht überstanden und ihre Geschäfte mittlerweile aufgelöst. Dafür wurden andere gewonnen, um den beliebten Mix aus Verpflegung und Verkauf erhalten zu können. Das vorweihnachtliche Treiben wird sich in diesem Jahr deshalb auf den Rathausplatz konzentrieren, der Gisela-Heim-Platz bleibt leer.

Umrahmt wird der Christkindlesmarkt von einem bunten Programm. Schon auf dem Hinweg entlang der Hochstraße gibt es viel zu entdecken: Schulen, Kindergärten, Kirchengemeinden und andere Gruppierungen haben zahlreiche Christbäume vor den Geschäften mit selbst gebasteltem Christbaumschmuck verziert. So wird der Weg von Baum zu Baum allein schon ein Erlebnis.

Bobinger Wunschbaumaktion hilft Bedürftigen

Der zentrale Weihnachtsbaum auf dem Rathausplatz schließlich ist Anlaufstelle für die Wunschbaumaktion, die in den letzten Jahren bereits mit sehr großem Erfolg durchgeführt wurde. Am Baum werden wieder Sterne mit großen und kleinen Herzenswünschen hängen, die von den Kirchengemeinden unserer Stadt bei bedürftigen und mittellosen Menschen aus der Gemeinde erfragt wurden. Wer gerne helfen möchte, kann sich wieder einen Stern vom Baum nehmen, den Wunsch erfüllen und das Päckchen bei der Allianz Agentur Armbruster oder Bürotechnik Werner abgeben.

Der Nikolaus schaut am Sonntag auf dem Weihnachtsmarkt vorbei

Für stimmungsvolle Musik sorgen während der Marktzeiten verschiedene Musikvereine, Chöre und Kapellen, dieses Programm wurde organisiert vom Kulturamt der Stadt Bobingen unter der Leitung von Sandra Hartl. Besonders freuen dürfen sich am Sonntagnachmittag um 16 Uhr die Kinder: Dann kommt der Nikolaus wieder auf dem Bobinger Christkindlesmarkt vorbei und hat für jedes Kind eine Kleinigkeit in seinem großen Sack.