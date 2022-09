Bobingen

12:00 Uhr

In Bobingen trainieren die Handballstars von morgen mit einem Weltmeister

Handballweltmeister Dominik Klein trainierte in Bobingen mit Kindern.

Plus Beim Handballcamp von Handballweltmeister Dominik Klein gibt es rote Wangen und leuchtende Augen. Welche Tipps der frühere Weltklasse-Linksaußen für die Kinder hatte.

Von Elmar Knöchel Artikel anhören Shape

"Sprungwurf, dann Schlagwurf und zuletzt Fallwurf. Torwart die Hände hoch!" So schallten die Kommandos von Handball-Legende Dominik Klein durch die Sporthalle in Bobingen. Die Kinder, die am Handballcamp des TSV Bobingen teilnahmen, waren mit Feuereifer dabei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .