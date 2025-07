In Bobingen wird viel Geld ins Wasser fließen

„Die Wasserqualität des Bobinger Trinkwassers ist so gut, dass das gleiche Wasser andernorts in Flaschen gefüllt und verkauft wird.“ So beantwortete der Bobinger Stadtwerkechef Bernhard Langert eine Frage nach der Wassergüte in Bobingen. Gemeint ist damit eine Augsburger Brauerei, die Wasser aus der gleichen Grundwasserschicht, aus der das Bobinger Trinkwasser stammt, abfüllt und als gehobenes Tafelwasser verkauft.

