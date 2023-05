In der Bobinger Singoldhalle verbindet die Musik

Das Frühjahrskonzert in der Bobinger Singoldhalle lockt viele Besucher an. Dort bewiesen drei Kapellen und rund 90 Musiker ihr Können.

Mit der Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel, arrangiert für Blaskapellen, startete der Musikernachwuchs der Stadtkapelle Bobingen in den Abend des Frühjahrskonzertes. Gemeinsam mit dem Jugendblasorchester und den Musikern der Stadtkapelle standen sie auf der Bühne in der Singoldhalle und bewiesen, dass Musik eine Möglichkeit ist, um Nationen und Kontinente zu verbinden. Ob Klänge aus Ungarn, Brasilien oder Mittelerde – die drei Kapellen und rund 90 teilnehmenden Musiker reisten durch Musikstile und Klänge, nahmen diese mit von Instrument zu Instrument. Und teilten ihre Begeisterung mit der Musik mit den zahlreichen Besuchern in der fast ausverkauften Singoldhalle.