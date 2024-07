In ihrem dritten Buch geht es um Rache

Die Bobingerin Emily Schuster ist dabei, sich einen Namen in der Reihe der Krimiautoren und Krimiautorinnen zu machen. Erst im Frühjahr vergangenen Jahres veröffentlichte sie ihren einen Thriller, nun ist ihr neues Buch „Die Rache der Natalie Sanchez“ im Buchhandel und als e-book erhältlich. Dabei ist die junge Frau gerade erst mit dem Fachabitur fertig geworden und startet nun in die 13. Klasse.

Danach möchte sie studieren. „Vielleicht in Richtung Gymnasialamt Mathe und Deutsch“, sagt sie. Ein festes Standbein, das ihr später Sicherheit geben soll, um weiter ihren Traum zu verwirklichen: Schriftstellerin zu sein. Es ist nicht nur der Traum vom großen Durchbruch, der Emily weiter schreiben lässt. Schon in der zweiten Klasse veröffentlichte sie Kurzgeschichten. Heute nimmt sie immer wieder an Schreibwettbewerben teil.

Darum schreibt die Autorin Emily Schuster aus Bobingen

Schreiben ist für Emily Schuster mehr als ein Hobby. Die Arbeit an ihren Büchern ist für sie wie der tägliche Tagebucheintrag – kommt sie einmal nicht dazu, fehlt etwas. „Schreiben ist meine Ausflucht aus dem stressigen Alltag in eine andere Welt“, sagt Emily Schuster. Auch wenn es nur ein Satz am Tag ist, sie kann dann abtauchen. Bei ihrem neuen Buch wechselt sie die Blickwinkel. „Bisher hatte ich immer dieses feste Krimi-Schema: Leiche, falscher Verdächtiger, richtiger Verdächtiger“, erzählt die Schülerin. In dieses Schema habe sie ein wenig Abwechslung bringen wollen und deshalb beschlossen, zwei unterschiedliche Handlungsstränge zu verflechten. Die Kapitel wechseln ab zwischen Vergangenheit und Gegenwart und verbinden sich am Ende zu einer faszinierenden Geschichte, die raffiniert konstruiert und in zehn Kapiteln ausführlich geplant wurde.

Hauptakteurin ist die junge Natalie Sanchez, der übel mitgespielt wird und die deshalb zur Mörderin wird. Wie und warum sie den perfekten Mord begeht, erfahren die Leser auf 390 Seiten purer Spannung. Dafür hat Emily Schuster viel recherchiert, auch in den USA, wo die Geschichte spielt. Unzählige amerikanische Gesetzestexte hat sie dafür gelesen oder ihre Tante, die in Amerika lebt, um Fotos bestimmter Gebäude gebeten oder sich bestimmte amerikanische Eigenheiten erklären lassen. Damit hat sie den perfekten Mord kreiert. „Für das Verbrechen, wie ich es geschildert habe, könnte man in Amerika nicht verurteilt werden“, ist sie sich sicher.

Emily Schuster aus Bobingen arbeitet an ihrer 17. Geschichte - und probiert Neues

Wenn Emily schreibt und ihre Ideen entwickelt, sieht sie die Geschichte vor ihrem inneren Auge wie einen Film ablaufen und muss dann nur noch den Text dazu niederschreiben, erzählt sie. „Viele Leser sagen mir, dass es ihnen beim Lesen ebenso geht.“

Wer von dem Krimi begeistert war, kann sich schon auf das nächste Buch freuen. Derzeit schreibt Emily Schuster an ihrer 17. Geschichte. Auch diese soll nicht in der Schublade landen, sondern veröffentlicht werden. „Dafür verlasse ich meine Komfortzone: Die Geschichte spielt nicht in den USA, sondern in Frankreich und wird ein echter Psychothriller.“ Auch wenn es nicht der große Durchbruch werden sollte, weiterschreiben will Emily auf jeden Fall. Ein Leben ohne kann sie sich nicht vorstellen. Deshalb hat sie sich, gerade volljährig, mit einem Kleingewerbe selbstständig gemacht, über das sie ihre Bücher produziert und vertreibt. Damit auch der nächste Mord die leeren Seiten füllen kann.