Straße zwischen Bobingen und Inningen wird erneuert

Autofahrer aus Bobingen, die in Richtung Augsburg unterwegs sind, müssen sich ab 27. September auf Verkehrsbehinderungen einstellen.

Die Staatsstraße 2035 zwischen dem Kreisverkehr am nördlichen Ortsausgang in Bobingen und der Kreuzung Bobinger Straße und Heumahdstraße in Inningen ist in die Jahre gekommen. Jetzt wird das fast drei Kilometer lange Teilstück saniert.

Ab Dienstag, 27. September, beginnen die Bauarbeiten. Sie dauerten rund drei Wochen, teilt das Staatliche Bauamt Augsburg mit. Um die Bauarbeiten möglichst rasch umsetzen zu können, wird die Staatsstraße 2035 während der Bauzeit für den Verkehr voll gesperrt. Es werden entsprechende Umleitungsstrecken ausgeschildert. Die Sanierungsarbeiten beschränken sich auf die Fahrbahn, sodass der seitliche Geh- und Radweg nicht betroffen ist und weiterhin genutzt werden kann.

Das passiert genau auf der Baustelle

Laut Straßenbauamt wird die schadhafte Deck- und Binderschicht abgefräst, an einigen Schadstellen wird die Tragschicht erneuert. Anschließend werden eine neue dicke Asphaltbinderschicht und eine -deckschicht eingebaut. Die Stadt Augsburg nutzt die Baustelle, um an der Kreuzung Bobinger Straße und Heumahdstraße in Inningen die Fahrbahn zu erneuern. Im Einmündungsbereich der Bobinger Straße sowie in der Heumahdstraße bis zur Oktavianstraße wird die Asphaltbinderschicht und Asphaltdeckschicht abgefräst und erneuert. Die Ein- und Ausfahrt Oktavianstraße/Heumahdstraße bleibt weiterhin geöffnet. Die Sanierungsarbeiten beschränken sich auf die Fahrbahn, sodass der seitliche Geh- und Radweg an der Heumahdstraße nicht betroffen ist und weiterhin genutzt werden kann. Die Querung der Einmündung in Nord-Süd-Richtung ist für den Geh- und Fußverkehr während der Arbeiten jedoch gesperrt, eine kleinräumige Umleitung über die östlich gelegene Oktavianstraße wird eingerichtet.

Bis 14. Oktober sollen Bauarbeiten dauern

Die Baukosten belaufen sich insgesamt auf rund eine Million Euro. Bei günstiger Witterung sollten die Arbeiten bis spätestens 14. Oktober beendet werden, teilt das Staatliche Bauamt Augsburg mit.