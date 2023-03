Internationaler Frauentag in Bobingen kommt gut an

Hunderte von Zuhörerinnen und Zuhörer fanden sich beim Internationalen Frauentag in Bobingen zusammen. Einen Themenschwerpunkt bildete die Situation im Iran.

Vielfältig, heiter und ernst war der diesjährige internationale Frauentag in Bobingen. Die Veranstaltung wurde nicht nur zum Austauschs- und Begegnungsort, sondern auch genutzt, um unter anderem auf die drastische Lage der Frauenrechte im Iran aufmerksam zu machen.

"Ich kann es nicht mehr ertragen, wie Frauen dort behandelt werden", sagte Shahrzad Eden Osterer im Eröffnungsvortrag "Visionen leben" beim Internationalen Frauentag in Bobingen. Mit eindrucksvollen Worten verlieh die im Iran geborene und aufgewachsene Journalistin der Bewegung "Frau. Leben. Freiheit" ihre Stimme. Sie betonte, sämtliche Verhandlungen mit dem Iran müssten eingestellt werden, denn dieser sei kein Rechtsstaat, sondern ein menschenfeindliches Regime.

Die türkische Frauengruppe Hanimeli sorgte für köstliche Verpflegung. Foto: Anja Fischer

Osterer rief dazu auf, sich für die schlimme Situation der Frauen im Iran einzusetzen und ihren Protesten trotz vieler Probleme auf der Welt die Aufmerksamkeit nicht zu entziehen. Und sie betonte den ethnien- und altersübergreifenden Charakter des Protests: Bereits seit Jahrzehnten gebe es im Iran Proteste gegen die Unterdrückung der Frauen, dieses Mal aber sei es anders – nicht zuletzt, weil der Protest ethnien- und altersübergreifend sei. "Trotz der Versuche, diese Proteste gewaltsam zu unterdrücken, hält die Bewegung an", sagte Osterer.

Hunderte von Besucherinnen finden sich in der Singoldhalle ein

Hunderte von Frauen und einige Männer kamen im Laufe des Tages in der Bobinger Singoldhalle, um an dem bunten Kursprogramm teilzunehmen, sich die verschiedenen Vorträge anzuhören oder sich an den Verkaufs- und Informationsständen im Foyer umzusehen. Neben den ernsteren Themen, die angeschlagen wurden, gab es auch viele weitere vielfältige Angebote für die teilweise seit 20 Jahren treuen Besucherinnen und Besucher des Frauentags.

7 Bilder Viel zu entdecken beim Internationalen Frauentag in Bobingen Foto: Anja Fischer

Sie hatten die Möglichkeit, musikalische Angebote wie Livemusik von Anna Strohmayr und die Tanzvorführungen der Tanzgalerie Kuschill anzusehen, oder sich durch Vorträge zu Themen wie "Beruf und Familie erfolgreich vereinbaren", "Heilpflanzen in den Wechseljahren", "Trocknen und Fermentieren", "Pflege von Angehörigen" und weiteren Angeboten zu informieren. Im Foyer gab es verschiedene Stände, von regionalen Direktvermarktern über Kunsthandwerk, Literatur und Informatives bis hin zu sozialen örtlichen Gruppen. Eine kleine Stärkung boten am Ende die Türkische Frauengruppe Hanimeli und die Frauengruppe der Hicret Moschee Bobingen mit Gebäck, türkischem Mokka und süßen Nachspeisen an, den Abschluss bildete die Gute-nachtgeschichte, erzählt von Margrit Horsche und musikalisch umrahmt von Pfarrer Peter Lukas.

Kulturamtsleiterin Sandra Hartl war begeistert von der großen Teilnahme, weit über 800 Frauen und einige Männer seien es gewesen, schätzte sie. "Unser 20. Frauentag wurde unglaublich gut angenommen", sagte die Kulturamtsleiterin und strahlte. Kommendes Jahr soll es wieder einen Frauentag geben – mit neuem, jüngeren Anstrich.