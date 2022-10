Ist Bobingen beim Energiesparen zu langsam?

Plus Ein Mitglied des Energieteams bemängelt in Bobingen die zögerliche Vorgehensweise bei der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik.

Die Straßenbeleuchtung in Bobingen verbraucht so viel Strom wie rund 180 Haushalte. Diese Rechnung macht Hellmut Böttner auf. Er ist Mitglied im Bobinger Energieteam.