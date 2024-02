Ist der Bobinger Stadtbote zu teuer?

Plus Die zehn Ausgaben, die jährlich vom Stadtboten erscheinen, sind teurer als vom Stadtrat beschlossen. Der Rechnungsprüfungsausschuss mahnt die Einhaltung der Beschlüsse an.

Im Jahr 2021 hatte der Bobinger Stadtrat nach langen Beratungen beschlossen, jährlich zehn Ausgaben des Bobinger Stadtboten zu produzieren. Das Informationsblatt der Stadt erscheint als gedruckte Ausgabe und digital. Dafür wurde ein Budget von rund 22.000 Euro pro Jahr genehmigt.

Während sich die Vertreterinnen und Vertreter der CSU-Fraktion bei den damaligen Beratungen einen größeren Seitenumfang wünschten, sah man bei der SPD den Papierverbrauch kritisch. Die Fraktion der Grünen plädierte dafür, den Stadtboten ausschließlich digital zu verbreiten und stimmte letztlich als einzige Fraktion gegen den damaligen Beschluss.