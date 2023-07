Italienische Sommernacht in Bobingen: Karten werden verlost

Für die Sommernacht im Park des Unteren Schlösschens in Bobingen verlosen die Redaktion und das Kulturamt der Stadt Karten.

Eine laue Sommernacht, italienische Lieder in einem einzigartigen Ambiente: Das sind beste Voraussetzungen für einen unvergesslichen Abend im Park des Unteren Schlösschens in Bobingen.

Die Raffaele-Quarta-Band gastiert am Samstag, 15. Juli, um 20 Uhr bei der "Notte Italiana" im idyllischen Park. Das Publikum kann sich auf ein abwechslungsreiches und stimmungsvolles Programm freuen. Bei einer originellen Mischung aus Italo-Pop, Groove, Folk und Latin-Rock-Blues ist für einen schönen Sommerabend gesorgt. Sowohl die eigenen Kompositionen vom italienischen Leadsänger als auch Coversongs reißen die Besucher und Besucherinnen mit.

Die Raffaele-Quarta-Band gastiert am 15. Juli bei der "Notte Italiana" im idyllischen Park des Unteren Schlößchens. Foto: Kulturamt der Stadt Bobingen

Italienischer Charme und bekannter Songs bei der italienischen Sommernacht

Hits von Celentano, Ramazzotti, Zucchero und Toto Cutugno dürfen bei der „Notte Italiana“ natürlich nicht fehlen. Wer die legendären Titel aus Italien wie "Azzurro", "Volare" oder "Marina" liebt, darf sich auf ein besonderes Live-Konzert mit italienischem Charme freuen. Die Raffaele-Quarta-Band hat bereits vier Alben veröffentlicht, hat 2015 den zweiten Platz beim Wettbewerb Radio Klassik gewonnen und präsentiert gerade ihr neuestes Album "Italienische Zeitfassung". Die Band besteht aus Jörg Borchardt, Wolfgang Peyerl, Fabricio Cavalcante und Raffaele Quarta.

Das Konzert ist nicht bestuhlt, es gibt ausschließlich Wiesenkarten mit freier Platzwahl. Es wird empfohlen, zum Sitzen eine Decke, Kissen oder einen Garten-(Klapp)stuhl mitzubringen und gegebenenfalls eine Regenjacke oder einen Regenhut. Einlass in den Park ist ab 19 Uhr. Das Mitbringen von Getränken und Essen ist nicht gestattet, die Veranstaltung ist bewirtet. Bei Unwetter muss das Konzert verschoben werden, bezahlte Karten behalten ihre Gültigkeit. Der Nachholtermin ist am darauffolgenden Sonntag, 16. Juli, um 10.30 Uhr.

Karten für die Veranstaltung in Bobingen zu gewinnen

Für das besondere Konzert verlosen die Redaktion und das Kulturamt der Stadt Bobingen drei mal zwei Eintrittskarten. Wer gewinnen will, schickt bis Donnerstag, 13. Juli, 12 Uhr, eine E-Mail an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Das Stichwort lautet "Notte Italiana". Wer sich die italienische Nacht auf keinen Fall entgehen lassen will: Karten gibt es regulär für 24 Euro (ermäßigt 20 Euro) beim Kulturamt der Stadt Bobingen unter den Telefonnummern 08234/8002-31 oder -36, per Mail an kulturamt@bobingen.de sowie online unter www.stadt-bobingen.de oder www.reservix.de. (AZ)

