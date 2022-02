Bobingen

vor 50 Min.

Jedes Jahr soll eine Straße in Bobingen saniert werden

In diesem Jahr beginnen die Planungen für die Erneuerung der Schnitterstraße in Bobingen-Nord. Im Laufe des nächsten Jahres soll dort mit den Arbeiten begonnen werden.

Plus Das Bobinger Tiefbauamt ist ausgelastet. Stadtbaumeister Reiner Thierbach informierte den Bauausschuss über die geplanten Aktivitäten.

Von Elmar Knöchel

"Jedes Jahr eine Straße." Das ist die Messlatte in der Singoldstadt. Denn nachdem die Straßenausbaubeiträge bayernweit gestrichen worden waren, kam man in Bobingen wegen der unklaren Finanzierung in Verzug. Nach der Erhöhung der Grundsteuerhebesätze im letzten Jahr setzte man sich dann aber das Ziel, jedes Jahr eine der Straßen im Bobinger Stadtgebiet mit den Mehreinnahmen aus der Grundsteuer zu sanieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen