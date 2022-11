Joan Muhamad und der steinige Weg zur deutschen Staatsbürgerschaft

Plus Das Einbürgerungsgesetz verlangt viel von künftigen Staatsbürgern. Auch Joan Muhamad aus Syrien musste einiges tun, um den deutschen Pass zu erhalten.

"Ich bin stolz, endlich angekommen zu sein", sagt Joan Muhamad und strahlt. Vor wenigen Tagen durfte der 28-Jährige die Urkunde in den Händen halten, die ihn zum deutschen Staatsbürger macht. Seit er Ende 2015 mit seinem älteren Bruder aus Syrien nach Deutschland gekommen war, hat er sie sich gewünscht. Doch bis zur Einbürgerung war es ein langer und bürokratischer Weg. Diesen will das Innenministerium nun erleichtern.