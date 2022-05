Jugend musiziert: Bobingerin gewinnt Landeswettbewerb

Leila Nadjafi gewinnt beim Landeswettbewerb von "Jugend musiziert". Der erste Platz bringt ihr die Fahrkarte zum Bundeswettbewerb in Oldenburg.

Auf dem Akkordeon macht ihr so schnell niemand etwas vor. Die 15-jährige Leila Nadjafi erspielte sich beim Landeswettbewerb von "Jugend musiziert" in Ingolstadt den ersten Platz. Damit verbunden ist die Teilnahmeberechtigung am Bundeswettbewerb. Der findet im Juli in Oldenburg statt. Mit der jungen Musikerin aus Bobingen freut sich ihre Lehrerin Angelika Jekic. Vor allem, weil in Ingolstadt noch zwei weitere ihrer Schüler vordere Plätze belegten.

Der ebenfalls 15-jährige Leopold Fritsche aus Neusäß schaffte hinter Leila Nadjafi Platz zwei. Eine Altersklasse höher erreichte auch Jannick Remy aus Horgau den zweiten Platz. Doch nur die Siegerin darf zum Bundeswettbewerb. Ein Ansporn also für die beiden Schüler von Angelika Jekic, das im kommenden Jahr auch zu schaffen.

Nadja beginn mit sechs Jahren, Klavier zu spielen

Bereits im zarten Alter von sechs Jahren habe Leila Nadjafi mit dem Klavierspielen begonnen. Damals noch in Bobingen bei ihrer damaligen Lehrerin Martina Brix. Mit neun Jahren habe sie dann mit dem Akkordeon angefangen. Nun ist sie Preisträgerin.

Geschafft habe sie das natürlich nur mit viel Übungsfleiß. Wobei sie vor dem Wettbewerb nicht mehr als sonst geübt habe, bemerkte die junge Künstlerin. Nervös sei sie schon gewesen. Aber nicht mehr so wie bei früheren Auftritten. Ob sie ihr Pensum für den Auftritt beim Bundeswettbewerb erhöhen wird, ließ sie offen.

"Jugend musiziert": Talent alleine reicht nicht

Das Wichtigste sei, erklärte Musiklehrerin Angelika Jekic, dass die Schüler durchhalten. Denn Talent alleine genüge nicht. Es stecke schon viel Arbeit dahinter. Umso glücklicher sei sie deshalb über die Leistungen, die die Drei jetzt gezeigt hätten. Denn der Wettbewerb "Jugend musiziert" habe einen hohen Stellenwert.

Viele, die daran teilnehmen, würden später beruflich Musik machen. "Wenn alle drei so weitermachen, bin ich mir sicher, dass sie auch die Aufnahmeprüfung am Konservatorium schaffen können", sagte eine hörbar stolze Lehrerin. Doch inzwischen, so Jekic, sei erst einmal Daumen drücken angesagt, denn vielleicht könne Leila Nadjafi beim Bundeswettbewerb ja noch einmal jubeln.