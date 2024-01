Jugendliche zündeln auf Bobinger Spielplatz

Eine Gruppe unbekannter Jugendlicher hat am Donnerstagabend ein Kleidungsstück in Brand gesetzt. Das Feuer geriet außer Kontrolle.

Einen Brand löste eine Gruppe Jugendlicher auf dem Spielplatz in der Winterstraße in Bobingen aus. Am Donnerstagabend zündeten sie dort ein Kleidungsstück an. Das Feuer geriet außer Kontrolle und ging auf ein hölzernes Schaukelpferd über.

Die Jugendlichen löschten die Flammen und ergriffen laut Polizeibericht anschließend die Flucht. Die Feuerwehr musste nicht dazu gerufen werden. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 500 Euro. Gegen die Jugendlichen wird jetzt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08234/96060 an die Polizeiinspektion Bobingen zu wenden.