Kabarett in Bobingen: Die Technik verfolgt uns bis aufs Klo

Mit Komiker Philipp Weber als Gast gelingt die Rückkehr von "Kabarett und Wein" in Bobingen bestens. Das Publikum amüsiert sich über dessen Sicht auf die Hightech-Welt.

Mit einem vollen Erfolg startete Gernot Albes und seine Kult-Veranstaltungsreihe "Kabarett und Wein" in die Nach-Corona-Zeit. Gut 400 Gäste waren in die Singoldhalle geströmt und hatten mit ihrem Zulauf die Sorgen des Veranstalters und des Kabarettisten Philipp Weber angesichts des anfänglich vergleichsweise zögerlichen Kartenverkaufs zerstreut.

Während mehr als zwei Stunden unterhielt Weber das Publikum an den Wein-Tischen mit seinem Programm "KI – Künstliche Idioten" und stellte humorvolle, ironische und sarkastische Fragen zur Sinnhaftigkeit des menschlichen Entwicklungsstrebens. Dabei nahm er die Auswüchse des modernen Fortschritts aufs Korn. Die Beispiele sprudelten nur so aus Weber heraus, zwischendurch gluckste er amüsiert über die Blüten der Verirrungen des technischen Fortschritts und hopste mal von der einen Seite der Bühne auf die andere.

Comedian Philipp Weber spricht über Digitalisierung und Selbstüberwachung

Ob das Diktat des ständigen Handygebrauchs sogar auf der Toilette, Unterhaltung mit Alexa, die keinen Humor hat und an der Erzählung eines Witzes scheitert, autonomes Fahren und ethische Entscheidungen in einer Unfallsituation, die Häufung von Psychopharmaka im täglichen Überleben, zu allem fiel Weber etwas Kluges ein. Er beklagte die Grenzen der Digitalisierung, wenn es um die Anmeldung für einen Impftermin geht, die für Senioren zum Geschicklichkeitsspiel mutiert, und die permanente Selbstüberwachung mit Fitnesstrackern und Schrittzählern samt der Vorgabe von Tageszielen.

Alles Themen, die beim heiteren Publikum Lachsalven auslösten und gleichzeitig in ihrer aktuellen gesellschaftlichen Brisanz Anstoß zum Nachdenken gaben. "Wo", so fragte Weber mit Blick auf die Digitalisierung, "ist der Mensch im 21. Jahrhundert nicht einfach zu ersetzen?" Bei echter Kreativität, bei der Kunst, lautete seine Antwort und er nannte die Kreativwirtschaft als zweitstärkste Wirtschaftsbranche, nach der Automobilindustrie. "Der wirtschaftliche Mehrwert in Deutschland wird in Zukunft – im Kopf gemacht." An den Tischen genoss man die lockere Atmosphäre mit dem anspruchsvollen Inhalt zur kritischen Selbstbetrachtung.