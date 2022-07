Kammerorchester Bobingen: Poesie und Virtuosität am Klavier

Plus Das Kammerorchester Bobingen und die Pianistin Katharina Khodos begeistern mit einem Sinfoniekonzert in der Singoldhalle Bobingen.

Mit dem Gratulationsmenuett in Es-Dur von Beethoven begrüßte das Kammerorchester Bobingen die Besucher in der Singoldhalle. "Wir freuen uns über jeden, der gekommen ist, und wollen das Publikum wieder nach der langen Zeit ohne Konzerte zurückgewinnen", sagte die Vorsitzende des Kammerorchesters, Olga Koudriachova. Das Kammerorchester Bobingen zeigte sich nach der langen Corona-Pause spielfreudig