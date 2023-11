Kann Bobingen auch Unterhaching ein Bein stellen?

Zwei Siege in Folge haben die Fußballer des TSV Bobingen eingefahren - nun will man auch dem Zweiten Unterhaching ein Bein stellen.

Nach großem Kampf konnte der TSV Bobingen im letzten Heimspiel den Tabellenführer aus Schwabmünchen mit etwas Glück besiegen. Beim folgenden Match in Jetzendorf gab es eine spielerisch sehr gute erste Halbzeit. Im zweiten Durchgang war es dann wieder ein Kampfspiel. Aber diese zwei Siege in Folge zeigen, dass sich der Aufsteiger aus Bobingen etwas vorgenommen hat.

"Unterhaching ist technisch und läuferisch sehr stark"

Am kommenden Samstag reist der aktuelle Tabellenzweite der Landesliga, die SpVgg Unterhaching 2, an die Hoechster Straße. Nach dem Sieg über Schwabmünchen rechnet sich das Team um Coach Sebastian Jeschek und Spielertrainer Christopher Detke auch gegen die U23 des Drittligisten Chancen aus. "Es ist nicht einfach einzuschätzen, was für ein Unterhachinger Team auflaufen wird", so Detke. Aber es werde auf jeden Fall eine spielerisch und läuferisch starke Mannschaft nach Bobingen kommen. "Da spielt es eigentlich keine Rolle, welche Namen auf dem Platz stehen werden."

Zuletzt hatte sich der TSV Schwabmünchen beklagt, dass beim Spiel in Unterhaching am letzten Sonntag mehrere Spieler aus dem Drittligakader dabei gewesen waren. Das hatte Unterhachings Präsident Manfred Schwabl bei der Landesligatagung im Sommer eigentlich ausgeschlossen. Für die Bobinger ist das kein Thema. Denn das Team hat noch eine kleine Rechnung offen. "Beim Hinspiel waren wir in der ersten Halbzeit zu defensiv eingestellt. Danach war es ein offener Schlagabtausch", sagt der Bobinger Spielertrainer. Das Hinspiel gegen die Hachinger endete mit 2:3 aus Bobinger Sicht. Nachdem die Münchner Vorstädter in der ersten Halbzeit hoch überlegen waren, war der Aufsteiger danach mindestens ebenbürtig. Vielleicht war die verhaltene erste Halbzeit auch einem nötigen Lerneffekt geschuldet. Denn es war für Bobingen erst das dritte Landesligaspiel. Man musste sich noch an das höhere Tempo und die größere Spielstärke gewöhnen. Mittlerweile scheint der TSV aber in der Landesliga angekommen. Trotzdem wäre ein Unentschieden im Hinspiel durchaus verdient gewesen.

Das Bobinger Selbstvertrauen ist gewachsen

Für das Team um Kapitän Hüseyin Tomakin spreche auch das mittlerweile wieder gestiegene Selbstvertrauen. "Wir versuchen, den Schwung aus den letzten beiden Matches zu nutzen. Schließlich wollen wir unseren treuen Fans, unseren ehrenamtlichen Helfern und allen, die es mit dem TSV Bobingen halten, im letzten Heimspiel vor der Winterpause noch einmal einen Erfolg schenken", sagt Christopher Detke. Und das scheint durchaus möglich. Zwar zeigen sich die jungen Hachinger mit 37 Treffern recht torhungrig, haben aber in der Abwehr Probleme. 35 Gegentore haben sie schon bekommen. Zum Vergleich: Bobingens Torhüter Laurin Sommer musste 39-mal hinter sich greifen. Nur vier Gegentreffer mehr also. So klein kann der Abstand von Tabellenplatz 17 zu Tabellenplatz zwei manchmal sein.

Das Spiel gegen Unterhaching II beginnt am Samstag, dem 18. November, um 14 Uhr im Bobinger Siegmundpark an der Hoechster Straße.

