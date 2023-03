Kann sich Bobingen ein Bad leisten?

In den kommenden Wochen müssen die Bobinger Stadträte über die Zukunft des Hallenbads entscheiden.

Vor den Bobinger Stadträten dürften schlaflose Nächte liegen. Niemand will in ihrer Haut stecken, wenn sie in den nächsten Wochen über die Zukunft des Hallenbads entscheiden müssen. Im Wesentlichen sind es zwei Fragen, die sie umtreiben.

Kann sich die Stadt noch ein Schwimmbad leisten? Und: Will sie es auch? Ein Nein würde den Tiefpunkt einer Diskussion bedeuten, die seit vielen Jahren geführt wird. Denn die Probleme sind nicht erst seit dem im Jahr 2020 ins Amt gewählten CSU-Bürgermeister Klaus Förster offenbar. Er hat jetzt allerdings das Pech, dass der Brandschutz an der Tür klopft. In den vergangenen Jahrzehnten wurde viel verbummelt.

Eine haltbare Lösung muss her

Bäder tragen generell zur Wohn- und Freizeitqualität einer Kommune bei. Sie machen das Sport- und Freizeitangebot attraktiver. In Bädern lernt der Nachwuchs schwimmen. Sie sind Orte, die mit vielen Emotionen verbunden sind. Doch die Träumerei bringt jetzt nicht weiter. Die Frage wird sein, wie es zu einer haltbaren Lösung kommen kann. Denn klar ist: Wird das Hallenbad geschlossen, dann macht es nicht mehr so schnell auf. Vielleicht sogar nie wieder.

