Kinder bauen sich im Stadtwald von Bobingen ihren eigenen Niedrigseilgarten

Klettern, balancieren, Vertrauen stärken: Im Rahmen einer Jugendbildungsmaßnahme des Kreisjugendrings Augsburg-Land in Kooperation mit dem Obst- und Gartenbauverein Strassberg und planlos Touren aus Untermeitingen haben 34 Kinder im Stadtwald von Bobingen ihren ganz individuellen Niedrigseilgarten gebaut. Die Kinder erwartete an diesem erlebnispädagogischen Wochenende ein spannendes Abenteuer, das nicht nur Spaß machte, sondern auch die motorischen Fähigkeiten förderte.

Der Niedrigseilgarten besteht aus verschiedenen Stationen wie Balancierseilen, Holzstegen und Seilbahnelementen. Alle wurden in sicherer Höhe von maximal einem halben Meter über dem Boden errichtet.

Es geht nur im Miteinander

Das Konzept entstand in enger Zusammenarbeit von Manuel Fischer, dem Erlebnispädagogen von planlos Touren und Lisa Sauer, Pädagogin in der Geschäftsstelle des Kreisjugendrings Augsburg-Land. Es zielt neben dem spielerischen Bewegungsangebot auf das Erlernen wichtiger Verhaltensweisen rund um den Naturschutz ab. Zudem soll es die soziale Kompetenz fördern, denn die Elemente lassen sich nur gemeinsam bewältigen. (Lisa Sauer)

