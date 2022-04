Kindergarten in der Bobinger Point bekommt Bushaltestelle

Plus Die Buslinie vom Bobinger Krankenhaus nach Königsbrunn hält bald auch am neuen evangelischen Kindergarten.

Zwei Fliegen mit einer Klappe werden in Bobingen mit der Einrichtung einer Bushaltestelle am evangelischen Kindergarten geschlagen. Auf Höhe der Hausnummern 37 bis 39 soll eine neue Haltestelle für die Buslinie 782 vom Bobinger Krankenhaus nach Königsbrunn eingerichtet werden.