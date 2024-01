Kirchenkonzerte im Doppelpack

Das Sinfonische Blasorchester spielt im Februar in zwei Kirchen.

Das Sinfonische Blasorchester des Musikvereins Bobingen gibt im Februar zwei Kirchenkonzerte. Das erste findet am Sonntag, 4. Februar, in der Evangelischen Dreifaltigkeitskirche in Bobingen statt, das zweite in der Pfarrkirche St. Pius in Haunstetten. Beginn ist jeweils um 17 Uhr, der Eintritt ist frei.

Auf dem Programm steht unter anderem das Konzertstück Echoes of San Marco von Johan de Meij, das auf einer Canzone des Kirchenmusikers Giovanni Gabrieli basiert und das Klangerlebnis im venezianischen Markusdom nachahmt. Mit Alan Menkens Filmmusik zu Der Glöckner von Notre-Dame steht ein weiteres Gotteshaus im Fokus des Konzerts. Einen Stilwechsel vollzieht Freilach. Dabei handelt es sich um ein fröhlich-schwungvolles Tanzstück aus der Tradition der Klezmermusik. Auf Jiddisch sagt man: „a freylekhs shtikele“ – ein fröhliches Stückchen.

Franz Bader leitet das sinfonische Blasorchester

Bekanntestes Werk des Komponisten Modest Mussorgski ist der Klavierzyklus "Bilder einer Ausstellung". Das sinfonische Blasorchester unter der Leitung von Franz Bader interpretiert den letzten Satz, der Viktor Hartmanns Entwurf für das große Tor von Kiew mit den ausdrucksstarken Mitteln der Musik beschreibt. Mit Almansa von Ferrer Ferran präsentieren die Musiker des Weiteren ein farbenfrohes, energiegeladenes Stück mit spanischem Kolorit. Auf dem Programm steht zudem Crossbreed, ein Konzertstück, das vom deutschen Komponisten Thiemo Kraas im festlichen Ton geschrieben ist und sich rhythmisch und melodisch vielseitig zeigt.