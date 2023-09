Klappt es beim TSV Bobingen jetzt auch zu Hause?

Die Freude war groß, am letzten Samstag, als der erste Sieg in der Landesliga in trockenen Tüchern war. Jetzt wäre es wichtig, zu Hause gegen FV Illertissen II ebenfalls zu punkten.

Dass Tabellenplatz und Leistungsvermögen derzeit beim TSV Bobingen nicht zusammenpassen, da sind sich Spieler, Trainer und Verantwortliche beim Aufsteiger einig. "Immer nur gut mitgespielt zu haben, das reicht auf Dauer nicht", sagte Bobingens sportlicher Leiter, Michael Deschler, nach der Heimniederlage gegen Jetzendorf. Und die Mannschaft hat reagiert. Beim 4:0-Erfolg in Aufkirchen spielte das Team von Sebastian Jeschek den Aufsteiger aus Mittelfranken nahezu schwindelig. Und auch die Offensivspieler strahlten wesentlich mehr Torgefahr aus, als in den letzten Spielen.

Folgt jetzt der erste Heimsieg?

Aber jetzt muss unbedingt zu Hause nachgelegt werden. Noch stehen die Bobinger Kicker punktgleich mit dem Tabellenletzten Kaufering auf einem Abstiegsplatz. Der kommende Gegner Illertissen II hat nur zwei Zähler mehr auf dem Konto. Der Blick auf die Tabelle zeigt also, dass für die Jeschek-Truppe eine lösbare Aufgabe auf dem Programm steht. Zumal die Kicker von der Iller bereits 25 Gegentore hinnehmen mussten. Das sind immerhin mehr als zwei pro Spiel. Davon sollte man sich aber nicht täuschen lassen. Blickt man auf das letzte Match, wird klar, dass auch die Illertisser mehr zu bieten haben, als Punktelieferant zu sein. Immerhin konnten sie ihr letztes Auswärtsspiel beim TSV Gilching mit 6:1 für sich entscheiden. Zur Erinnerung: Der TSV hatte gegen den gleichen Gegner zu Hause nur ein Unentschieden geschafft.

Unterstützung der Offensive könnte ein Schlüssel zum Erfolg sein. Im Bild stürmt Verteidiger Nicolai Petereit (weißes Trikot). Foto: Elmar Knöchel



Illertissen hat in der Vorwoche gegen Gilching 6:1 gewonnen



Ein Heimsieg wäre immens wichtig für die Bobinger. Denn dann könnte der direkte Abstiegsplatz verlassen werden. Viel wird davon abhängen, ob die Männer um Kapitän Paul Simler das letzte Woche erspielte, neu gewonnene Selbstvertrauen konservieren können. Und ob es ihnen gelingen wird, an die gute Leistung der Vorwoche anzuknüpfen. Wenn es der Aufsteiger schafft, spielerisch ähnlich souverän zu agieren, wie in der ersten Halbzeit in Aufkirchen, dann sollte wirklich alles möglich sein. Wobei natürlich wichtig sein wird, ob die Stürmer ihre neu entdeckte Freude am Torjubel auch im Heimspiel zeigen können. Denn das war einer der Knackpunkte in den letzten Spielen. Es wurden einfach zu wenig Torchancen heraus gespielt. Gleichzeitig muss sich aber auch die Defensive steigern. Zu viele Unsicherheiten wurden dort in den letzten Spielen sichtbar. Die sechs Tore von Illertissen in Gilching sollten Warnung genug sein für die Bobinger Abwehr.

Das Spiel gegen den FV Illertissen beginnt um 14 Uhr im Bobinger Siegmundpark, am Samstag, dem 16. September.

