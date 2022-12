Klassischer Musikgenuss in der Dreifaltigkeitskirche

Das Kammerorchester Bobingen spielt zum vierten Advent Werke von Corette, Mendelssohn-Bartholdy, Bach und Corelli.

Zur Einstimmung auf Weihnachten lädt das Kammerorchester Bobingen am Samstag, 17. Dezember, in die evangelische Dreifaltigkeitskirche in Bobingen zu einem Konzert mit Instrumental- und Vokalmusik von bekannten Barockmeistern wie Bach, Antonio Vivaldi, Michel Corrette bis hin zum deutschen Romantiker Felix Mendelssohn-Bartholdy ein.

Nachdem das Kammerorchester Bobingen im vergangenen Jahr unter Pandemie-Bedingungen sein Adventskonzert nur online streamen konnte, eröffnet es in diesem Jahr das Konzert mit der Weihnachtssinfonie Nr. 2 von Michel Corrette. Dass das Kammerorchester Bobingen unter seinen Mitgliedern nicht nur Streicher hat, zeigen die Allroundtalente Jacqueline und Jessica Burckhard sowie Marianne Lösch, die ihre Instrumente für den ersten Chorus aus Mendelssohns Laudate Pueri - ihr Kinder Israels - gegen ihre Stimme beziehungsweise die Orgel eintauschen.

Marianne Lösch auf der Lenter-Orgel

Im Mittelpunkt des Konzerts wird sich Marianne Lösch, Cellistin des Kammerorchesters, noch einmal auf ihrem Hauptinstrument Orgel, präsentieren. Sie spielt auf der neuen Lenter-Orgel der Dreifaltigkeitskirche eine von Johann Sebastian Bach selbst bearbeitete Fassung des Doppelkonzertes für zwei Violinen in a-Moll von Antonio Vivaldi.

Als Schlussstück hat das Kammerorchester Bobingen das concerto grosso B-Dur op. 6 Nr. 11 von Arcangelo Corelli vorbereitet. Solisten sind Konzertmeister Andreas Fischer, die Stimmführerin der zweiten Violinen Regina Heisler sowie Solocellistin und gleichzeitig Zweite Vorsitzende des Orchesters, Gertrud Buck. Die Leitung dieses außergewöhnlichen Konzerts hat Ludwig Schmalhofer.

Eintrittskarten zum Einheitspreis von zwölf Euro gibt es ausschließlich an der Abendkasse. Für Schüler und Schülerinnen sowie Studierende ist der Eintritt frei.